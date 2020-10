Stati Uniti, domande sussidi disoccupazione calano meno del previsto (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) – calano meno del previsto le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 3 ottobre, i “claims” sono risultati pari a 840.000 unità, in calo di appena 9mila rispetto al dato della setimana precedente di 849 (837.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese che erano per un livello di 820 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 857.000 unità in contrazione di 13.250 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 ottobre 2020) (Teleborsa) –delle richieste diallanegli USA. Nella settimana al 3 ottobre, i “claims” sono risultati pari a 840.000 unità, in calo di appena 9mila rispetto al dato della setimana precedente di 849 (837.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese che erano per un livello di 820 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 857.000 unità in contrazione di 13.250 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ...

UlisseRai1 : Perché, come e da chi #JohnFitzgeraldKennedy è stato assassinato? E come mai a distanza di quasi 60 anni dalla mort… - La7tv : #atlantide Andrea Purgatori intervista la giornalista @rulajebreal sulla pandemia negli Stati Uniti e i risvolti su… - dellorco85 : Facebook e Twitter rimuovono il post in cui #Trump paragona i morti per influenza ai morti per Covid. 210 mila pers… - FHoopHoop : RT @linadiasx: @robersperanza Francia: 521 mila casi attivi e possono visitare l'Italia per TURISMO. Stati Uniti: 2 milioni e 579 mila casi… - amandavimieiro : @GiuseppeConteIT CASI ATTIVI: Stati Uniti - 2.575.854: isolamento India - 902.397: isolamento Francia - 521.271: ta… -