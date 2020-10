Fiom, Fim e Uilm proclamano sciopero dei metalmeccanici (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 08 OTT - I lavoratori metalmeccanici faranno sei ore di sciopero a sostegno del rinnovo contrattuale. Quattro ore di sciopero sono state fissate per il 5 novembre in tutti gli ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 08 OTT - I lavoratorifaranno sei ore dia sostegno del rinnovo contrattuale. Quattro ore disono state fissate per il 5 novembre in tutti gli ...

iconanews : Fiom, Fim e Uilm proclamano sciopero dei metalmeccanici - fisco24_info : Fiom, Fim e Uilm proclamano sciopero dei metalmeccanici: Stop 6 ore per rinnovo contratto dopo strappo con Federmec… - angelinafrison : RT @AugustoBisegna: #CCNLMetalmeccanici ad un anno dalla presentazione delle piattaforma #Fim, Fiom e Uilm all’indomani dello stop del tavo… - CavalliniManola : RT @fiomnet: ???? #CcnlMetalmeccanici Fim #Fiom Uilm hanno deciso in tutto 6 ore di sciopero: 2 per tenere le assemblee e 4 ore di sciopero… - MASCHERATRISTE : RT @fiomnet: ???? #CcnlMetalmeccanici Fim #Fiom Uilm hanno deciso in tutto 6 ore di sciopero: 2 per tenere le assemblee e 4 ore di sciopero… -