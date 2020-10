Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Brasile superati i 5 milioni di contagi, la Germania torna ai picchi di aprile (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono ormai oltre 36 milioni (36.077.017) i contagi di Coronavirus registrati nel Mondo: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.054.674, mentre le guarigioni sono 25.142.949. In Brasile i contagi sono oltre 5 milioni e i morti sono 148mila, il maggior numero di vittime causate dall’epidemia fuori dagli Stati Uniti: lo riporta Reuters, spiegando che gli esperti sono ora preoccupati per una possibile nuova ondata di contagi, nonostante il numero quotidiano di nuovi casi sia diminuito dopo il picco toccato a luglio. Secondo gli esperti, il Paese sta trascurando le norme sul distanziamento sociale In Argentina sono 16.447 i casi di Coronavirus registrati nelle ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono ormai oltre 36(36.077.017) idiregistrati nel: lo riporta il monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.054.674, mentre le guarigioni sono 25.142.949. Insono oltre 5e i morti sono 148mila, il maggior numero di vittime causate dall’epidemia fuori dagli Stati Uniti: lo riporta Reuters, spiegando che gli esperti sono ora preoccupati per una possibile nuova ondata di, nonostante il numero quotidiano di nuovi casi sia diminuito dopo il picco toccato a luglio. Secondo gli esperti, il Paese sta trascurando le norme sul distanziamento sociale In Argentina sono 16.447 i casi diregistrati nelle ...

