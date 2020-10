Come rilanciare l’economia italiana nel mondo post Covid (Di giovedì 8 ottobre 2020) Pubblichiamo l’intervento dell’Amministratore Delegato di SACE, Pierfrancesco Latini che ha aperto i lavori della Tavola Rotonda “L’innovazione Come motore per la ripartenza”, durante Made in Italy: the Restart, il digital event organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times Sono veramente contento della partecipazione di SACE a queste giornate che rappresentano una occasione straordinaria di riflessione tra tutti i protagonisti del Sistema Italia. Per confrontarci, ma anche per guardare il nostro Paese da fuori, in una prospettiva non solo europea ma anche globale. È indubbiamente un periodo di grande complessità, in cui alle incertezze ereditate dal 2019 Pil e commercio in caduta, escalation protezionistica e instabilità geopolitica si sono aggiunte le conseguenze della pandemia, con impatti oggettivamente evidenti ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Pubblichiamo l’intervento dell’Amministratore Delegato di SACE, Pierfrancesco Latini che ha aperto i lavori della Tavola Rotonda “L’innovazionemotore per la ripartenza”, durante Made in Italy: the Restart, il digital event organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times Sono veramente contento della partecipazione di SACE a queste giornate che rappresentano una occasione straordinaria di riflessione tra tutti i protagonisti del Sistema Italia. Per confrontarci, ma anche per guardare il nostro Paese da fuori, in una prospettiva non solo europea ma anche globale. È indubbiamente un periodo di grande complessità, in cui alle incertezze ereditate dal 2019 Pil e commercio in caduta, escalation protezionistica e instabilità geopolitica si sono aggiunte le conseguenze della pandemia, con impatti oggettivamente evidenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Come rilanciare Made in Italy, Restart: ecco come rilanciare l’economia nel mondo post covid Il Sole 24 ORE Finanziamento istituito con il Decreto Rilancio di maggio

Decreto Rilancio: tutti i soci Coldiretti Bolzano possono beneficiare di un contributo a fondo perduto. Tutti gli associati di Coldiretti Bolzano hanno potuto formulare una richie ...

Promozione, meno burocrazia e infrastrutture: i soldi del Recovey Fund per rilanciare il wine & food

Dalla tavola rotonda del Sole 24 Ore, le idee della filiera: Matteo Lunelli, Albiera Antinori, Paolo Barilla, Raffaele Borriello e... ? Leggi l'articolo ...

Dalla tavola rotonda del Sole 24 Ore, le idee della filiera: Matteo Lunelli, Albiera Antinori, Paolo Barilla, Raffaele Borriello e... ? Leggi l'articolo ...