Audi e-tron GT - L' elettrica sarà prodotta insieme alla R8 - VIDEO

sarà l'Audi Böllinger Höfe di Heilbronn, in Germania, la casa della nuova e-tron GT. La berlina sportiva elettrica sarà assemblata a partire dalle fine di quest'anno nello stabilimento dove dal 2014 viene costruita la R8. Per l'occasione la fabbrica è stata ampliata e aggiornata per utilizzare al 100% fonti di energia rinnovabili e per la prima volta è stata utilizzata esclusivamente la realtà virtuale per progettare le linee di montaggio e le procedure destinate agli operatori specializzati. La e-tron GT a batteria e la R8 con motore V10 5.2 litri condivideranno quindi gran parte della catena di montaggio, un caso unico per il gruppo Volkswagen. Uomini e robot collaborano per il top della qualità.

Grazie all'implementazione di nuove tecnologie, la berlina a batteria verrà assemblata sulle stesse linee della sportiva a dieci cilindri

Audi e-tron GT: la supercar elettrica hi tech avrà una cura artigianale

Attesa per la fine dell'anno, sfrutta lavorazioni da "piccola serie" e le linee produttive della R8: e il sound arriva dal futuro

Grazie all'implementazione di nuove tecnologie, la berlina a batteria verrà assemblata sulle stesse linee della sportiva a dieci cilindri ...Attesa per la fine dell'anno, sfrutta lavorazioni da "piccola serie" e le linee produttive della R8: e il sound arriva dal futuro ...