Anticipazioni X Factor 2020 Bootcamp: Hell Raton e Mika scelgono le categorie di artisti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Hell Raton e Mika saranno i primi giudici a scegliere le categorie per i Bootcamp di X Factor 2020, che iniziano oggi giovedì 8 ottobre Questa sera, giovedì 8 ottobre, andrà in onda su Sky Uno la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2020. I primi giudici a scegliere le categorie di concorrenti saranno Mika ed Hell Raton, mentre Manuel Agnelli e Emma Marrone sceglieranno la prossima puntata, che sarà il 29 ottobre. Come si svolgeranno i Bootcamp di X Factor 2020 Ogni giudice dovrà scegliere almeno cinque concorrenti che hanno superato le Audizioni.

