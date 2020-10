Salvini e la Lega sconfitti alle comunali (Di mercoledì 7 ottobre 2020) , perdono la sfida in Lombardia, battuti al ballottaggio dal centrosinistra. Non è un periodo dei migliori per Matteo Salvini che, già trovandosi sotto i riflettori giudiziari per il caso Gregoretti, ai ballottaggi delle comunali ha dovuto incassare delle perdite. Infatti, le ultime elezioni non sono andate benissimo per il Carroccio: a Lecco ha vinto il Pd per soli 31 voti, mentre a Legnano, città simbolo dell’amministrazione leghista, il Carroccio perde molti consensi. I risultati delle comunali non sono decisamente andati come sperava il leader leghista, che ha ammesso: “in Lombardia non è andata come ci si aspettava”. Infatti, la Lega perde in Lombardia Soronno, Lecco, Legnano e Corsico dove hanno vinto e democratici ed il centrosinistra. La consolazione di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) , perdono la sfida in Lombardia, battuti al ballottaggio dal centrosinistra. Non è un periodo dei migliori per Matteoche, già trovandosi sotto i riflettori giudiziari per il caso Gregoretti, ai ballottaggi delleha dovuto incassare delle perdite. Infatti, le ultime elezioni non sono andate benissimo per il Carroccio: a Lecco ha vinto il Pd per soli 31 voti, mentre a Legnano, città simbolo dell’amministrazione leghista, il Carroccio perde molti consensi. I risultati dellenon sono decisamente andati come sperava il leader leghista, che ha ammesso: “in Lombardia non è andata come ci si aspettava”. Infatti, laperde in Lombardia Soronno, Lecco, Legnano e Corsico dove hanno vinto e democratici ed il centrosinistra. La consolazione di ...

