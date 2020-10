Mobilità - Il coronavirus spinge all'utilizzo dell'auto privata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il coronavirus, più di una persona su due (56,7%), soprattutto se donna (61,8%), sceglie di spostarsi in auto, principalmente perché la ritiene il mezzo più scuro (66,6%). A fotografare questo trend della Mobilità è uno studio dellOsservatorio Mobilità e Sicurezza di Continental - realizzato sulla base delle indagini di Euromedia Research e di Ernst&Young - che allo stesso tempo ridimensiona la nuova Mobilità, salita alla ribalta grazie agli incentivi: secondo i risultati, infatti, biciclette, monoruota e monopattini sono il mezzo di trasporto scelto solo dal 3,4% degli intervistati, per lo più residenti nelle grandi città.Un rifugio per gli over 65. Come la pandemia abbia inciso ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo il, più di una persona su due (56,7%), soprattutto se donna (61,8%), sceglie di spostarsi in, principalmente perché la ritiene il mezzo più scuro (66,6%). A fotografare questo trend; è uno studioOsservatorio; e Sicurezza di Continental - realizzato sulla basee indagini di Euromedia Research e di Ernst&Young - che allo stesso tempo ridimensiona la nuova;, salita alla ribalta grazie agli incentivi: secondo i risultati, infatti, biciclette, monoruota e monopattini sono il mezzo di trasporto scelto solo dal 3,4% degli intervistati, per lo più residenti nelle grandi città.Un rifugio per gli over 65. Come la pandemia abbia inciso ...

