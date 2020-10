Louis è la fotocopia di George! Somiglia sempre di più al primogenito di William e Kate Middleton

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Qualche giorno fae i principini si sono mostrati tutti insieme sui social. Hanno fatto visita al celebre divulgatore britannico David Attenbourough, che ha invitato nella sua residenza la famiglia reale per una visione privata del suo documentario sull’ambiente, “A life on our planet”. E come mostra un filmato pubblicato sul profilo Instagram ufficiale, George, Charlotte ehanno avuto la possibilità di “intervistare” Sir David. Ildiha chiesto al giornalista scientifico più famoso del Regno Unito “quale animale pensa che si estinguerà per primo in futuro”. “Speriamo neanche uno”, la risposta. “Ci sono molte cose che possiamo fare ...