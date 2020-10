Easyjet chiude le basi a Venezia e Napoli e riduce i voli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Easyjet ha deciso che i suoi aerei non faranno più base a Venezia e Napoli per la stagione invernale a causa del permanere di una domanda anemica nel trasporto aereo. La low cost continuerà a volare sui due scali anche se con voli ridotti mentre le basi verranno reinstallate solo una volta che si avrà una ripresa del traffico aereo.Dipendenti in congedoI dipendenti della compagnia continueranno a restare in congedo secondo la normativa italiana mentre Easyjet continuerà a dialogare con i sindacati per ampliare i tagli sulla sua rete. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ha deciso che i suoi aerei non faranno più base aper la stagione invernale a causa del permanere di una domanda anemica nel trasporto aereo. La low cost continuerà a volare sui due scali anche se conridotti mentre leverranno reinstallate solo una volta che si avrà una ripresa del traffico aereo.Dipendenti in congedoI dipendenti della compagnia continueranno a restare in congedo secondo la normativa italiana mentrecontinuerà a dialogare con i sindacati per ampliare i tagli sulla sua rete.

SkyTG24 : Easyjet chiude le basi a Venezia e Napoli e riduce i voli - aviazionecivile : Easyjet chiude la base di Venezia fino a marzo 2021 - ArturoSticaz : RT @AndreaGiuricin: Intanto #Easyjet chiude... Settore aereo in forte crisi - michela3030 : RT @AndreaGiuricin: Intanto #Easyjet chiude... Settore aereo in forte crisi - LucaNameiswolf : RT @AndreaGiuricin: Intanto #Easyjet chiude... Settore aereo in forte crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Easyjet chiude Easyjet chiude a Napoli: niente voli in inverno Fanpage.it Easyjet chiude a Napoli: niente voli in inverno

Easyjet "chiude" lo scalo di Napoli: misure analoghe per quello di Venezia. La compagnia di volo britannica fondata dall'imprenditore di origini greco-cipriote Stelios Haji-Ioannou ha annunciato che, ...

EasyJet sigla un accordo con i piloti: sì al part-time per evitare i licenziamenti

EasyJet ha raggiunto un accordo con i suoi piloti per evitare - o comunque limitare - i licenziamenti. Lo scorso giugno la compagnia aveva infatti segnalato che a rischio c'era il posto di lavoro di 7 ...

Easyjet "chiude" lo scalo di Napoli: misure analoghe per quello di Venezia. La compagnia di volo britannica fondata dall'imprenditore di origini greco-cipriote Stelios Haji-Ioannou ha annunciato che, ...EasyJet ha raggiunto un accordo con i suoi piloti per evitare - o comunque limitare - i licenziamenti. Lo scorso giugno la compagnia aveva infatti segnalato che a rischio c'era il posto di lavoro di 7 ...