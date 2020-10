Coronavirus, Arcuri: “Numeri del contagio ancora gestibili, ma cresceranno. Siamo attrezzati per eventuale seconda ondata” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Abbiamo dei numeri ancora nei limiti della normale gestione, ma dobbiamo prepararci alla possibilità che crescano“. Mentre il governo dà il via libera al nuovo decreto Covid che impone la mascherina obbligatoria anche all’aperto, il commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri si affida ai numeri per cercare di rassicurare i cittadini, sottolineando che per ora la situazione è sotto controllo. “Ieri eravamo il 18esimo paese per numero di contagiati e il 21 marzo eravamo il secondo. La Francia ha registrato 34mila nuovi contagi, la Spagna 23mila, la Gran Bretagna 11mila e l’Italia 2.677, cioè 15 volte meno che in Francia”. Qualora però la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese dovesse ricominciare a correre, Arcuri è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Abbiamo dei numerinei limiti della normale gestione, ma dobbiamo prepararci alla possibilità che crescano“. Mentre il governo dà il via libera al nuovo decreto Covid che impone la mascherina obbligatoria anche all’aperto, il commissario straordinario all’emergenza Domenicosi affida ai numeri per cercare di rassicurare i cittadini, sottolineando che per ora la situazione è sotto controllo. “Ieri eravamo il 18esimo paese per numero di contagiati e il 21 marzo eravamo il secondo. La Francia ha registrato 34mila nuovi contagi, la Spagna 23mila, la Gran Bretagna 11mila e l’Italia 2.677, cioè 15 volte meno che in Francia”. Qualora però la diffusione delnel nostro Paese dovesse ricominciare a correre,è ...

