Bonus Sicilia, dopo il flop la Regione annulla il nuovo click day. I contributi per le piccole aziende ora saranno erogati a pioggia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Da click day a click never. La Regione Siciliana incassa l’ennesimo fallimento e getta la spugna. Per i contributi destinati alle imprese risucchiate dalla crisi dovuta al lockdown non ci sarà nessuna corsa basata sulla velocità delle dita e sull’affidabilità delle connessioni internet. La nuova procedura telematica Bonusicilia sul sito web SiciliaPEI sarebbe dovuta scattare domani a partire dalle 9 dopo il clamoroso flop di lunedì, quando la piattaforma è andata in tilt pochi attimi dopo il via libera. Sul tavolo 125 milioni di euro destinati alle piccole e medie imprese Siciliane con finanziamenti, per singole realtà, compresi tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Daday anever. Lana incassa l’ennesimo fallimento e getta la spugna. Per idestinati alle imprese risucchiate dalla crisi dovuta al lockdown non ci sarà nessuna corsa basata sulla velocità delle dita e sull’affidabilità delle connessioni internet. La nuova procedura telematicaicilia sul sito webPEI sarebbe dovuta scattare domani a partire dalle 9il clamorosodi lunedì, quando la piattaforma è andata in tilt pochi attimiil via libera. Sul tavolo 125 milioni di euro destinati allee medie impresene con finanziamenti, per singole realtà, compresi tra ...

