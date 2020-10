Bari, focolaio nella clinica Mater Dei: positivi al covid medici e infermieri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) nella clinica Mater Dei di Bari è scoppiato un nuovo focolaio. A contrarre il virus sono 17 operatori sanitari. Il mezzogiorno d’Italia, in modo particolare le regioni Campania e Puglia stanno assistendo ad un incremento esponenziale di nuovi contagi da coronavirus. Sono vari i nuovi focolai che si creano ogni giorno, e l’ultimo è da … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020)Dei diè scoppiato un nuovo. A contrarre il virus sono 17 operatori sanitari. Il mezzogiorno d’Italia, in modo particolare le regioni Campania e Puglia stanno assistendo ad un incremento esponenziale di nuovi contagi da coronavirus. Sono vari i nuovi focolai che si creano ogni giorno, e l’ultimo è da … L'articolo proviene da .

