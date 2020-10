Toyota - Nuove batterie per le ibride con Panasonic (Di martedì 6 ottobre 2020) La Toyota e la Panasonic amplieranno la propria partnership per produrre una nuova generazione di batterie agli ioni di litio per auto ibride. Le due aziende giapponesi, già legate dalla joint venture Prime Planet Energy & Solutions, puntano a realizzare una nuova linea produttiva nel Giappone orientale per assemblare accumulatori di varie capacità.Mezzo milione di batterie l'anno. Secondo quanto annunciato, la produzione sarà avviata nei primi mesi del 2022 nella fabbrica Panasonic della prefettura di Tokushima, a un centinaio di chilometri dalla città di Osaka. Una volta a pieno regime, la linea d'assemblaggio potrà sfornare fino a mezzo milione di batterie all'anno. Per il momento la casa automobilistica non ha fornito dettagli ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 ottobre 2020) Lae laamplieranno la propria partnership per produrre una nuova generazione diagli ioni di litio per auto. Le due aziende giapponesi, già legate dalla joint venture Prime Planet Energy & Solutions, puntano a realizzare una nuova linea produttiva nel Giappone orientale per assemblare accumulatori di varie capacità.Mezzo milione dil'anno. Secondo quanto annunciato, la produzione sarà avviata nei primi mesi del 2022 nella fabbricadella prefettura di Tokushima, a un centinaio di chilometri dalla città di Osaka. Una volta a pieno regime, la linea d'assemblaggio potrà sfornare fino a mezzo milione diall'anno. Per il momento la casa automobilistica non ha fornito dettagli ...

VioBebe : In gara contro @levantecanta alla WeHybridRace guidando le nuove Toyota Yaris Hybrid lungo il percorso della terza… - dinoadduci : Toyota - Nuove batterie per le ibride con Panasonic - stefanozana : RT @VioBebe: In gara contro @levantecanta alla WeHybridRace guidando le nuove Toyota Yaris Hybrid lungo il percorso della terza tappa del #… - LucaPapini : RT @VioBebe: In gara contro @levantecanta alla WeHybridRace guidando le nuove Toyota Yaris Hybrid lungo il percorso della terza tappa del #… - pierbergonzi : RT @VioBebe: In gara contro @levantecanta alla WeHybridRace guidando le nuove Toyota Yaris Hybrid lungo il percorso della terza tappa del #… -

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Nuove Toyota e Panasonic produrranno batterie al litio in Giappone - Quattroruote.it Quattroruote Toyota: le batterie per le ibride saranno prodotte da Panasonic

La collaborazione tra Toyota e Panasonic prosegue. Anzi, si amplia. Le due aziende giapponesi produrranno una nuova generazione di batterie agli ioni di litio per automobili ibride. Nei piani di ...

Nuove batterie per le ibride con Panasonic

Le due aziende, già unite da una joint venture, svilupperanno una nuova generazione di accumulatori al litio da assemblare in Giappone ...

La collaborazione tra Toyota e Panasonic prosegue. Anzi, si amplia. Le due aziende giapponesi produrranno una nuova generazione di batterie agli ioni di litio per automobili ibride. Nei piani di ...Le due aziende, già unite da una joint venture, svilupperanno una nuova generazione di accumulatori al litio da assemblare in Giappone ...