NBA Finals 2020, Miami Heat-Los Angeles Lakers oggi in tv: data, canale e orario gara-4 (Di martedì 6 ottobre 2020) Miami Heat-Los Angeles Lakers, gara-4 valida per le NBA Finals 2020. Nel terzo atto Jimmy Butler ha sfornato la partita della vita regalando ai suoi il 2-1 nella serie. Per il numero 22 tripla doppia monstre da 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist e tanta voglia di caricarsi i suoi sulle spalle. Ai Lakers non sono bastati i 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist di LeBron James, il quale ha generato tuttavia anche otto palle perse (quattro nell’ultimo parziale). Bocciato in toto Anthony Davis, limitato continuamente dai falli: il numero 3 ha terminato con 15 punti. Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di mercoledì 7 ottobre, in tv su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020)-Los-4 valida per le NBA. Nel terzo atto Jimmy Butler ha sfornato la partita della vita regalando ai suoi il 2-1 nella serie. Per il numero 22 tripla doppia monstre da 40 punti, 11 rimbalzi e 13 assist e tanta voglia di caricarsi i suoi sulle spalle. Ainon sono bastati i 25 punti, 10 rimbalzi e 8 assist di LeBron James, il quale ha generato tuttavia anche otto palle perse (quattro nell’ultimo parziale). Bocciato in toto Anthony Davis, limitato continuamente dai falli: il numero 3 ha terminato con 15 punti. Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di mercoledì 7 ottobre, in tv su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno e in diretta streaming su Sky Go per gli abbonati.

sportface2016 : #NBAFinals Miami Heat-Los Angeles Lakers-oggi in tv, gara-4: data, orario, canale e diretta streaming - UgoBaroni : RT @SkySportNBA: NBA, LeBron avvisa: 'Guai ad abbassare la guardia. In gara-3 potevo e dovevo far meglio' #NBA #skyNBA - SkySport : RT @SkySportNBA: Finali NBA, CJ McCollum: 'Gara-3 mi ha ricordato gara-1 della serie tra noi e i Lakers' #SKyNBA #NBA - SkySportNBA : Finali NBA, CJ McCollum: 'Gara-3 mi ha ricordato gara-1 della serie tra noi e i Lakers' #SKyNBA #NBA - DjMorenoNJ : #NBA #FINALS GAME 3 & #TACOTUESDAY @fiestasnightclub #TEAMDJMORENO ???? @ New York metropolitan area -