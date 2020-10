Coronavirus | slitta di una settimana il nuovo Dpcm

Leggi su inews24

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il governo ha deciso di posticipare di unal’entrata in vigore delDcpm per affrontare con nuove misure la pandemia di. Sembra che il governo sia orientato in questo momento a farre di unal’entrata in vigore delDcpm prorogando per altri sette giorni quello attualmente in vigore. Nella … L'articolo proviene da .