Esclusiva: Milan, lo Strasburgo non accetta l’offerta per Simakan (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo Strasburgo ha detto di no al Milan per Mohamed Simakan. I francesi, riferiscono da Sportitalia non hanno ritenuto sufficiente l’offerta di 12 milioni più 3, più una percentuale su una futura rivendita. Il Milan resta sempre alla ricerca di un difensore centrale. L'articolo Esclusiva: Milan, lo Strasburgo non accetta l’offerta per Simakan proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Loha detto di no alper Mohamed. I francesi, riferiscono da Sportitalia non hanno ritenuto sufficiente l’offerta di 12 milioni più 3, più una percentuale su una futura rivendita. Ilresta sempre alla ricerca di un difensore centrale. L'articolo, lononl’offerta perproviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Peppe_Salines : RT @LGWsport: ??ESCLUSIVA?? #Milan #Bale... a breve la situazione. - NMercato24 : ESCLUSIVA NM24:???? Lo Strasburgo dice no all'offerta del Milan per Simakan. I rossoneri erano sicuri accettassero,… - Roby848484 : ESCLUSIVA: rare immagini giunte ora da casa Milan trattative serrate tra Maldini Gazidis Massara e lo Strasburgo..… - er_toscano : RT @Diffidato_: ??In esclusiva, le esclusive dell’esclusivo Daniele Longo. #Milan - Diffidato_ : ??In esclusiva, le esclusive dell’esclusivo Daniele Longo. #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Milan Esclusiva: Milan, lo Strasburgo non accetta l’offerta per Simakan alfredopedulla.com Esclusivo - Così De Luca ha salvato De Laurentiis: ecco i documenti su Juve Napoli

Nel caos l’Espresso prova a fare ordine e pubblica in esclusiva tutti i documenti della ... Ciò ha consentito di non disertare a Atalanta, Torino, Milan e Genoa, anche se quest’ultima ...

CorSport – Milan, Kabak prima scelta: possibile formula “alla Tonali”

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i rossoneri vogliono avvicinarsi ai 25 milioni richiesti dallo Schalke. Per questo stanno cercando di convincere il club tedesco con i bonus, oppure c ...

Nel caos l’Espresso prova a fare ordine e pubblica in esclusiva tutti i documenti della ... Ciò ha consentito di non disertare a Atalanta, Torino, Milan e Genoa, anche se quest’ultima ...Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i rossoneri vogliono avvicinarsi ai 25 milioni richiesti dallo Schalke. Per questo stanno cercando di convincere il club tedesco con i bonus, oppure c ...