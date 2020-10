Covid, positivi il sottosegretario Merlo e la deputata Lorenzin: rinvii e test alla Camera. Quattro casi alla Consulta: salta udienza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo i due casi di contagio tra i senatori del Movimento 5 stelle, oggi tocca alla Camera dei deputati e alla Corte costituzionale bloccarsi per le verifiche. Sono infatti risultati positivi sia il sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo che la deputata Pd Beatrice Lorenzin. Quattro contagi sono stati registrati alla Consulta ed è stato deciso di rinviare l’udienza pubblica del 6 ottobre. Tutti i componenti della commissione Esteri della Camera – si apprende ancora – si stanno sottoponendo a tampone Covid. La misura è stata resa necessaria in quanto i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo i duedi contagio tra i senatori del Movimento 5 stelle, oggi toccadei deputati eCorte costituzionale bloccarsi per le verifiche. Sono infatti risultatisia ilagli Esteri Riccardoche laPd Beatricecontagi sono stati registratied è stato deciso di rinviare l’pubblica del 6 ottobre. Tutti i componenti della commissione Esteri della– si apprende ancora – si stanno sottoponendo a tampone. La misura è stata resa necessaria in quanto i ...

