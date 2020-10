Comunali, a Reggio Calabria seggi chiusi con il 52,82% di affluenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – È stata del 52,82% l’affluenza alle urne nella città di Reggio Calabria. Alle 15 si sono chiusi i seggi dai quali uscirà il nome del prossimo sindaco che guiderà l’ente comunale e la Città metropolitana. A contendersi la fascia tricolore sono Giuseppe Falcomatà sostenuto dal centrosinistra e Antonino Minicuci del centrodestra. Al primo turno l’affluenza è stata del 65,90%.A CROTONE L’AFFLUENZA È AL 52,10% Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) REGGIO CALABRIA – È stata del 52,82% l’affluenza alle urne nella città di Reggio Calabria. Alle 15 si sono chiusi i seggi dai quali uscirà il nome del prossimo sindaco che guiderà l’ente comunale e la Città metropolitana. A contendersi la fascia tricolore sono Giuseppe Falcomatà sostenuto dal centrosinistra e Antonino Minicuci del centrodestra. Al primo turno l’affluenza è stata del 65,90%.A CROTONE L’AFFLUENZA È AL 52,10%

