Calciomercato Palermo, oggi il gong finale: i rosa non sono ancora al top e Boscaglia aspetta rinforzi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roberto Boscaglia chiede rinforzi.Preso atto delle mancanze e delle lacune di questa squadra - che ha steccato la prima di campionato contro il Teramo -, il tecnico originario di Gela si aspetta almeno altre due-tre pedine che possano andare a completare l'organico. D'altra parte, nella lista da presentare alla Lega compaiono ancora ben quattro slot libere. Attualmente, il reparto più in deficit è senza ombra di dubbio il centrocampo, dove i rosa hanno solamente quattro elementi. Tra questi, Malaury Martin appare decisamente indietro nelle gerarchie e Jérémie Broh non è ancora in condizione, come ammesso dallo stesso allenatore in conferenza stampa. Fondamentale, in tal senso, la situazione di Gregorio Luperini, con il Trapani ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) Robertochiede.Preso atto delle mancanze e delle lacune di questa squadra - che ha steccato la prima di campionato contro il Teramo -, il tecnico originario di Gela sialmeno altre due-tre pedine che possano andare a completare l'organico. D'altra parte, nella lista da presentare alla Lega compaionoben quattro slot libere. Attualmente, il reparto più in deficit è senza ombra di dubbio il centrocampo, dove ihanno solamente quattro elementi. Tra questi, Malaury Martin appare decisamente indietro nelle gerarchie e Jérémie Broh non èin condizione, come ammesso dallo stesso allenatore in conferenza stampa. Fondamentale, in tal senso, la situazione di Gregorio Luperini, con il Trapani ...

Mediagol : #Calciomercato #Palermo, oggi il gong finale: i rosa non sono ancora al top e Boscaglia aspetta rinforzi - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, oggi il gong finale: i rosa non sono ancora al top e Boscaglia aspetta rinforzi… - infoitsport : Calciomercato Palermo: Piccolo è libero. Le ultime - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Palermo, offerto un biennale ad Antonio Piccolo - Mediagol : #Palermo, Boscaglia non ci sta: chiesti rinforzi a centrocampo e in attacco. Sagramola e Castagnini...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato Palermo, oggi il gong finale: i rosa non sono ancora al top e Boscaglia aspetta rinforzi Mediagol.it L’Aquila Montevarchi travolge il Grassina

Gara senza storia con il valdarnese Giustarini assoluto protagonista con la sua tripletta. L’ex Malotti non ha sbagliato nulla ...

Fere, girandola di nomi: si cerca il “colpaccio“

di Massimo Ciaccolini Stasera (ore 20), nella sede di Milano "blindata" in ottemperanza alle disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19, si chiude la prima sessione del calciomercato e in ...

Gara senza storia con il valdarnese Giustarini assoluto protagonista con la sua tripletta. L’ex Malotti non ha sbagliato nulla ...di Massimo Ciaccolini Stasera (ore 20), nella sede di Milano "blindata" in ottemperanza alle disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19, si chiude la prima sessione del calciomercato e in ...