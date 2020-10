‘Uomini e Donne’, Simone Florian commenta i rumor su Jessica Antonini e Davide Lorusso. E l’ex tronista replica piccata (Di domenica 4 ottobre 2020) La scelta anticipata e inaspettata di Jessica Antonini e Davide Lorusso ha creato non poco scompiglio nel mondo del web. La Antonini infatti, è dovuta di recente intervenire sui social a difesa del suo neo fidanzato, accusato di avere una nuova frequentazione in corso subito dopo quella finita con la diretta interessata. I due ad oggi però, sembrerebbero aver confermato la scelta fatta due settimane fa. A dire la sua di recente a proposito dei vari rumor, è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Simone Florian, che ha rilasciato un’intervista per DonnaPOP. Il giovane imprenditore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, rivelando qualcosa in più sull’esperienza appena conclusa e a ... Leggi su isaechia (Di domenica 4 ottobre 2020) La scelta anticipata e inaspettata diha creato non poco scompiglio nel mondo del web. Lainfatti, è dovuta di recente intervenire sui social a difesa del suo neo fidanzato, accusato di avere una nuova frequentazione in corso subito dopo quella finita con la diretta interessata. I due ad oggi però, sembrerebbero aver confermato la scelta fatta due settimane fa. A dire la sua di recente a proposito dei vari, è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne,, che ha rilasciato un’intervista per DonnaPOP. Il giovane imprenditore si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, rivelando qualcosa in più sull’esperienza appena conclusa e a ...

matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - gennaromigliore : Sette anni fa, oggi, con il governo italiano eravamo a Lampedusa a piangere i 368 uomini, donne e bambini annegati… - GiovanniToti : Grazie agli uomini e alle donne della nostra Protezione Civile regionale che anche oggi sono al lavoro in tutta la… - 8cycling : RT @GeorgeSpalluto: Per la 3^ volta nella storia l’Italia piazza un suo rappresentante nei quarti di uno Slam sia tra gli uomini che tra le… - dbellasio : RT @Unicatt: #4ottobre Francesco scrive all’umanità, perché siamo #FratelliTutti. Firmata ad #Assisi, la nuova enciclica di #PapaFrancesco… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia