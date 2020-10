Napoli, ucciso un rapinatore 17enne in un conflitto a fuoco con polizia. Arrestato il figlio di “Genny ‘a carogna” (Di domenica 4 ottobre 2020) Un rapinatore di 17 anni è rimasto ucciso nella notte in uno scontro a fuoco con gli agenti di polizia a Napoli. Il minore aveva organizzato una rapina con un complice, e le forze dell’ordine erano intervenute per sventarla. L’altro rapinatore, di 18 anni, è stato Arrestato dalle forze dell’ordine: secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe del figlio di Gennaro De Tommaso, ex capo ultrà del Napoli, meglio conosciuto con il nome di “Genny ‘a carogna”. De Tommaso, condannato a 20 anni di carcere per associazione a delinquere, traffico di droga e resistenza a pubblico ufficiale, un anno fa è diventato collaboratore di giustizia. Diventa noto alle cronache nel 2014, ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) Undi 17 anni è rimastonella notte in uno scontro acon gli agenti di. Il minore aveva organizzato una rapina con un complice, e le forze dell’ordine erano intervenute per sventarla. L’altro, di 18 anni, è statodalle forze dell’ordine: secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe deldi Gennaro De Tommaso, ex capo ultrà del, meglio conosciuto con il nome di “Genny ‘a carogna”. De Tommaso, condannato a 20 anni di carcere per associazione a delinquere, traffico di droga e resistenza a pubblico ufficiale, un anno fa è diventato collaboratore di giustizia. Diventa noto alle cronache nel 2014, ...

