La frase choc della leghista dal palco di Catania: “La mafia non ha più la sensibilità e il coraggio di prima. Non difende più il proprio territorio” (Di domenica 4 ottobre 2020) “La mafia non ha più la sensibilità e il coraggio che aveva prima”. La frase è stata pronunciata dall’ex senatrice leghista Angela Maraventano, intervenendo dal palco i Catania durante l’iniziativa a sostegno di Matteo Salvini. L’ex parlamentare, originaria di Lampedusa, stava attaccando la gestione dei migranti e si stava scagliando contro il governo, a suo dire “complice di chi traffica carne umana”. E dentro, ha aggiunto, “c’ dentro anche la nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima. Non esiste più, perché noi la stiamo completamente eliminando. Nessuno ha più il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 ottobre 2020) “Lanon ha più la sensibilità e ilche aveva”. Laè stata pronunciata dall’ex senatriceAngela Maraventano, intervenendo daldurante l’iniziativa a sostegno di Matteo Salvini. L’ex parlamentare, originaria di Lampedusa, stava attaccando la gestione dei migranti e si stava scagliando contro il governo, a suo dire “complice di chi traffica carne umana”. E dentro, ha aggiunto, “c’ dentro anche la nostrache ormai non ha più quella sensibilità e quelche aveva. Non esiste più, perché noi la stiamo completamente eliminando. Nessuno ha più il ...

Durante il discorso dell'ex senatrice leghista Angela Maraventano, nella kermesse organizzata in sostegno dell'ex Primo Ministro per il caso Gregoretti, sono state pronunciate delle parole che hanno ...

