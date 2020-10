"Juve-Napoli, il protocollo permette di giocare": la nota della Lega (Di domenica 4 ottobre 2020) Juventus-Napoli deve essere giocata regolarmente, questa sera, all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45. È quanto ribadisce la Lega Serie A con una nota ufficiale: " In relazione alla comunicazione ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020)ntus-deve essere giocata regolarmente, questa sera, all'Allianz Stadium di Torino alle 20.45. È quanto ribadisce laSerie A con unaufficiale: " In relazione alla comunicazione ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - MarcoBellinazzo : Mi auguro che in @SerieA qualcuno si svegli per evitare la pantomima di un match in mondovisione con sola Juve che… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - elio33044815 : @MarzianoAnsioso @SerieA @FIGC Comunque, per concludere, l’anomalia è nata domenica scorsa. In campo contro il Napo… - alexthor1967 : È ufficiale, se ce ne fosse stata la necessità di conferma, siamo un paese destinato ad autoestinguersi. Sipario ..… -