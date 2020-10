Garko deve chiede scusa, parola di Francesca Barra (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo la rivelazione di Garko al Grande Fratello Vip della sua la omosessualità e la ospitata nel salotto della Toffanin, Francesca Barra attacca l’attore. La giornalista ha scritto un lungo post sui social: “Credo che gli eroi siano altri, cioè quelli che combattono quotidianamente e mettendoci la faccia contro le discriminazioni” Coming out di Garko al Grande Fratello Vip e poi dalla Toffanin Sono giorni che staArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo la rivelazione dial Grande Fratello Vip della sua la omosessualità e la ospitata nel salotto della Toffanin,attacca l’attore. La giornalista ha scritto un lungo post sui social: “Credo che gli eroi siano altri, cioè quelli che combattono quotidianamente e mettendoci la faccia contro le discriminazioni” Coming out dial Grande Fratello Vip e poi dalla Toffanin Sono giorni che staArticolo completo: dal blog SoloDonna

84Tex : RT @RamaTrash8: La domanda della Toffanin è stata fuori luogo citando Tiziano Ferro, la risposta di Garko non era certo sminuire Tiziano, m… - lostinthegabs : RT @RamaTrash8: La domanda della Toffanin è stata fuori luogo citando Tiziano Ferro, la risposta di Garko non era certo sminuire Tiziano, m… - lostinthegabs : RT @GalantoMassimo: 'Deve cambiare il sistema', ripete Gabriel Garko. Fai i nomi, dai, spiega chi rende il sistema omofobo, entra nei detta… - avitaenumuorz : mo’ con tutto il rispetto per i gusti sessuali di Garko, possibile che su ogni canale, social o giornale, ci deve a… - Giusepp26551025 : RT @GalantoMassimo: 'Deve cambiare il sistema', ripete Gabriel Garko. Fai i nomi, dai, spiega chi rende il sistema omofobo, entra nei detta… -