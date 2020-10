Caso Willy, Daspo e inasprimento delle pene per i violenti. “La famiglia vuole pena certa e giustizia” (Di domenica 4 ottobre 2020) Una ‘norma Willy’ nel nuovo decreto Sicurezza: Daspo e norme più severe per le persone che prendono parte alle risse. Lamorgese e Bonafede al lavoro. Lamorgese e Bonafede al lavoro su una norma Willy da inserire nel decreto Sicurezza. Alla luce del Caso dell’omicidio di Colleferro, il governo è al lavoro u una nuova norma che dovrebbe essere inserita nel decreto Sicurezza, che arriverà in Consiglio dei Ministri nella giornata del 5 ottobre. Un ‘norma Willy’ nel decreto Sicurezza Stando alle indiscrezioni emerse a mezzo stampa, il provvedimento, la norma Willy come è stata ribattezzata dai media, prevede multe più salate per le persone che prendono parte a una rissa. Le sanzioni salirebbero da 309 ai 2000 euro e ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020) Una ‘norma’ nel nuovo decreto Sicurezza:e norme più severe per le persone che prendono parte alle risse. Lamorgese e Bonafede al lavoro. Lamorgese e Bonafede al lavoro su una normada inserire nel decreto Sicurezza. Alla luce deldell’omicidio di Colleferro, il governo è al lavoro u una nuova norma che dovrebbe essere inserita nel decreto Sicurezza, che arriverà in Consiglio dei Ministri nella giornata del 5 ottobre. Un ‘norma’ nel decreto Sicurezza Stando alle indiscrezioni emerse a mezzo stampa, il provvedimento, la normacome è stata ribattezzata dai media, prevede multe più salate per le persone che prendono parte a una rissa. Le sanzioni salirebbero da 309 ai 2000 euro e ...

repubblica : Caso Willy, in arrivo Daspo e pene più severe per le risse davanti ai locali - CalzolaiMarco : @willy_signori I giornalista a caso...il cervo che, avendo la coda di paglia, risponde a @officialmaz… - Notiziedi_it : Caso Willy, in arrivo Daspo e pene più severe per le risse davanti ai locali - serenel14278447 : Caso Willy, in arrivo Daspo e pene più severe per le risse davanti ai locali - riccardo_71 : RT @repubblica: Caso Willy, in arrivo Daspo e pene più severe per le risse davanti ai locali [aggiornamento delle 13:52] -