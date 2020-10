Vaticano, «bonifici di Becciu agli accusatori nel processo per pedofilia a Pell» (Di sabato 3 ottobre 2020) I 700 mila euro inviati in Australia potrebbero essere stati utilizzati per «comprare» gli accusatori del rivale Leggi su corriere (Di sabato 3 ottobre 2020) I 700 mila euro inviati in Australia potrebbero essere stati utilizzati per «comprare» glidel rivale

Vaticano, «bonifici di Becciu agli accusatori nel processo per pedofilia a Pell»

«Bonifici di Becciu agli accusatori nel processo per pedofilia a Pell»

I 700 mila euro inviati in Australia attraverso alcuni bonifici frazionati potrebbero essere stati utilizzati per «comprare» gli accusatori nel processo per pedofilia contro il cardinale George Pell.

