Maltempo Piemonte, migliora la situazione dei fiumi: “Livelli dei corsi d’acqua ovunque al di sotto della soglia di pericolo” (Di sabato 3 ottobre 2020) I livelli dei corsi d’acqua sono scesi ovunque al di sotto della soglia di pericolo ad eccezione del Po a Valenza che l’ha superata in serata. Permangono al di sopra del livello di guardia, ma in calo, Sesia, Tanaro e asta di Po a valle della confluenza con la Dora Baltea. A darne notizia Arpa Piemonte che annuncia per domani possibili precipitazioni sull’arco alpino settentrionale ed occidentale, anche a carattere di rovescio, con valori localmente moderati, in particolare sul Piemonte settentrionale, sebbene non si escludano fenomeni sparsi sulla regione di intensità più debole. Possibili fenomeni a carattere temporalesco in sconfinamento dalla Liguria di Levante si potranno verificare dalla tarda serata sul ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) I livelli deid’acqua sono scesial didi pericolo ad eccezione del Po a Valenza che l’ha superata in serata. Permangono al di sopra del livello di guardia, ma in calo, Sesia, Tanaro e asta di Po a valleconfluenza con la Dora Baltea. A darne notizia Arpache annuncia per domani possibili precipitazioni sull’arco alpino settentrionale ed occidentale, anche a carattere di rovescio, con valori localmente moderati, in particolare sulsettentrionale, sebbene non si escludano fenomeni sparsi sulla regione di intensità più debole. Possibili fenomeni a carattere temporalesco in sconfinamento dalla Liguria di Levante si potranno verificare dalla tarda serata sul ...

È una situazione estremamente critica quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte in seguito alle forti piogge che si sono abbattute sulla regione a partire dal pomeriggio ...

Maltempo: Cirio firma stato emergenza Piemonte insieme a Liguria

Torino, 03 ott 17:39 - (Agenzia Nova) - Il governatore della Regione Piemonte ha firmato lo stato di emergenza dopo la situazione estremamente critica che si è venuta a creare nella notte in molte ...

