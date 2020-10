Maltempo a Lecco, il Caldone esonda: strade allagate. Danneggiato il tetto di una scuola (Di sabato 3 ottobre 2020) Dervio, Lecco,, 3 ottobre 2020 " A causa delle forti piogge a Lecco il torrente Caldone ha superato gli argini, trasformando la zona di via Carlo Porta in un lago nonostante la chiusura delle ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) Dervio,,, 3 ottobre 2020 " A causa delle forti piogge ail torrenteha superato gli argini, trasformando la zona di via Carlo Porta in un lago nonostante la chiusura delle ...

SkyTG24 : Maltempo in Lombardia, Lecco: si apre una voragine lungo una pista ciclabile. Diretta - notizieit : Maltempo: alberi in strada a Lecco, interventi ancora in corso - TV7Benevento : Maltempo: alberi in strada a Lecco, interventi ancora in corso... - Ultron65 : RT @SkyTG24: Maltempo in Lombardia, Lecco: si apre una voragine lungo una pista ciclabile. Diretta - fabioferrero71 : RT @SkyTG24: Maltempo in Lombardia, Lecco: si apre una voragine lungo una pista ciclabile. Diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Lecco Maltempo a Lecco, il Caldone esonda: strade allagate. Danneggiato il tetto di una scuola IL GIORNO Il maltempo frusta la provincia

A causa del maltempo che ha imperversato sulla nostra provincia per tutta notte e per la prima parte della mattinata di oggi, sono stati una quindicina gli interventi dei Vigili del Fuoco, chiamati a ...

Maltempo, problemi sulle strade. Allagato l’ingresso del tunnel della Lecco-Ballabio

Pozza d’acqua all’entrata della galleria per la Valsassina Auto bloccata, recuperata dal soccorso stradale, situazione critica sulle strade. LECCO – Situazione critica sulle strade a causa del maltem ...

A causa del maltempo che ha imperversato sulla nostra provincia per tutta notte e per la prima parte della mattinata di oggi, sono stati una quindicina gli interventi dei Vigili del Fuoco, chiamati a ...Pozza d’acqua all’entrata della galleria per la Valsassina Auto bloccata, recuperata dal soccorso stradale, situazione critica sulle strade. LECCO – Situazione critica sulle strade a causa del maltem ...