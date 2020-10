Chievo-Salernitana: le dichiarazioni post partita (Di sabato 3 ottobre 2020) È soddisfatto il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori, per il successo ottenuto sul campo del Chievo: “Abbiamo sofferto nel primo tempo il palleggio del Chievo. Sto caricando molto in allenamento in questo fase e quindi qualcuno ho ancora le gambe pesanti e presto vedremo una maggiore fluidità di palleggio. Anche se è innegabile che manca ancora qualcosa in mediana anche a livello numerico oltre che qualitativo. Chi arriverà sarà un under e quindi occorre un ragazzo dai piedi buoni. Dal 20 agosto lavoro con questi ragazzi. Sto trasmettendo la mia cultura calcistica. Non siamo al 100% perché dobbiamo ancora completare la preparazione e anche perché ci sono molti ultimi arrivi. Bisogna sfoltire la lista over. Qualche giocatore lo avevo individuato nel mercato ma non siamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 ottobre 2020) È soddisfatto il tecnico della, Fabrizio Castori, per il successo ottenuto sul campo del: “Abbiamo sofferto nel primo tempo il palleggio del. Sto caricando molto in allenamento in questo fase e quindi qualcuno ho ancora le gambe pesanti e presto vedremo una maggiore fluidità di palleggio. Anche se è innegabile che manca ancora qualcosa in mediana anche a livello numerico oltre che qualitativo. Chi arriverà sarà un under e quindi occorre un ragazzo dai piedi buoni. Dal 20 agosto lavoro con questi ragazzi. Sto trasmettendo la mia cultura calcistica. Non siamo al 100% perché dobbiamo ancora completare la preparazione e anche perché ci sono molti ultimi arrivi. Bisogna sfoltire la lista over. Qualche giocatore lo avevo individuato nel mercato ma non siamo ...

