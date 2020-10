Sorteggio Europa League | il Napoli pesca Real Sociedad e AZ

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ilaffronterà gli spagnoli dellae l’AZ nel girone F di. Alla fase a gironi partecipano 48 squadre da ventisei paesi diversi. La prima giornata della fase a gironi si disputerà il 22 ottobre. Gli intervalli tra una giornata e l’altra sono stati ridotti per terminare la fase a gironi con l’ultima giornata il 10 dicembre. La fase a eliminazione diretta, inizierà a febbraio. La finale si giocherà il 26 maggio 2021 allo stadio Energa Gdańsk di Danzica, che avrebbe dovuto ospitare la finale della passata edizione, organizzata invece a Colonia per questioni di sicurezza. L'articolo ilsta.

Nel corso dei sorteggi per la prossima Europa League è stato anche annunciato il miglior calciatore della passata edizione Il premio è andato al nerazzurro Romelu Lukaku, uno dei principali ...Tutti i gironi della Uefa Europa League 2020/2021. A Ginevra al termine del sorteggio canonico sono stati rivelati tutti i gruppi della seconda competizione per importanza a livello continentale per ...