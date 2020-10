Napoli, Zielinski e un membro dello staff positivi al Coronavirus: il comunicato del club (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si allunga la lista dei calciatori di Serie A risultati positivi al Covid-19.Più di quattordici positivi tra membri dello staff e tesserati del Grifone: questo il quadro che, in questi giorni, si è palesato agli occhi di tutta la Serie A dopo Napoli-Genoa. Match, a poco meno di una settimana dal quale, sono comparsi i primi positivi nel club azzurro dopo il secondo giro di tamponi. Si tratta di Piotr Zielinski e del collaboratore Giandomenico Costi. A comunicato tramite Twitter, è stata la stessa società. "Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) ... Leggi su mediagol (Di venerdì 2 ottobre 2020) Si allunga la lista dei calciatori di Serie A risultatial Covid-19.Più di quattordicitra membrie tesserati del Grifone: questo il quadro che, in questi giorni, si è palesato agli occhi di tutta la Serie A dopo-Genoa. Match, a poco meno di una settimana dal quale, sono comparsi i priminelazzurro dopo il secondo giro di tamponi. Si tratta di Piotre del collaboratore Giandomenico Costi. Atramite Twitter, è stata la stessa società. "Al termine dell’elaborazione dei tamponi fatti ieri, sono risultatial Covid-19 il calciatore Piotre il collaboratore (extra gruppo squadra) ...

