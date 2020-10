GF Vip | Elisabetta Gregoraci asfalta Briatore | “Io vomito tutto | così la smette di fare il fenomeno”

(Di venerdì 2 ottobre 2020)dopo essersi confrontata con Pierpaolo Pretelli, ha dovuto leggere le ultime dichiarazioni di Flaviorilasciate al Fatto Quotidiano. La concorrente del Grande Fratello Vip, ha risposto per le rime all’ex marito. GF Vip,FlavioQuando stai insieme ad una persona ci sono sempre degli alti e bassi. Io... L'articolo GF Vip,: “Io, così ladiil fenomeno” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

zazoomblog : Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci furiosa: Non ho mai detto di voler fare lamore con Pretelli - #Grande… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci furiosa: Non ho mai detto di voler fare lamore con Pretelli - #Grande… - Debina87 : RT @_hellotetectif: Comunque ormai Pierpaolo sta partecipando al Grande Elisabetta Vip #GFVIP - Wallee___ : RT @_hellotetectif: Comunque ormai Pierpaolo sta partecipando al Grande Elisabetta Vip #GFVIP - blogtivvu : #GFVip, Elisabetta Gregoraci asfalta Briatore: “Io vomito tutto, così la smette di fare il fenomeno” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta

La Gregoraci ha ribattuto in diretta punto per punto. Elisabetta Gregoraci durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha la possibilità di leggere alcuni pezzi dell'intervista che l'ex marito ...la showgirl aveva raccontato i problemi nella sua relazione con l'imprenditore nella casa del Grande Fratello Vip: "Non immaginavo di sentirmi sola tante volte. È un uomo straordinario, l’ho amato ...