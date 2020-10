Calcio, primi positivo anche nel Napoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la partita di Genoa la società e lo staff sono sottoposti a continui controlli Dopo la partita del Campionato di Serie A, tra Genoa e Napoli, a seguito della quale sono risultati positivi 14 persone della squadra ligure, tra giocatori e staff, tutta i membri del club partenopei sono sottoposti a controlli continui (dovuti all’incubazione lenta della malattia). I primi risultati non avevano rintracciato positività all’interno della squadre e dello staff di Gattuso. Oggi, 2 ottobre, con una nota del club si comunica che sono risultati positivi Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi — Official ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Dopo la partita di Genoa la società e lo staff sono sottoposti a continui controlli Dopo la partita del Campionato di Serie A, tra Genoa e, a seguito della quale sono risultati positivi 14 persone della squadra ligure, tra giocatori e staff, tutta i membri del club partenopei sono sottoposti a controlli continui (dovuti all’incubazione lenta della malattia). Irisultati non avevano rintracciato positività all’interno della squadre e dello staff di Gattuso. Oggi, 2 ottobre, con una nota del club si comunica che sono risultati positivi Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi. Al termine dell’elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi — Official ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio primi Spunta il primo positivo tra i calciatori del Napoli: è Zielinski IlNapolista POZZUOLI/ Stadio chiuso per un mese: il comune fa pagare il fitto e poi lascia fuori il Rione Terra

Nello stesso giorno, però, il comune di Pozzuoli dava disponibilità alla squadra del Rione Terra calcio, impegnata domani pomeriggio nelle prima giornata del campionato di Promozione. Come da prassi, ...

