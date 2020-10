IL GIGANTE POLACCO MUSIOLIK COMPLETA L’ATTACCO NEROVERDE (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Sebastian MUSIOLIK. Il calciatore POLACCO, classe ’96, arriva dal Rakow Czestochowa – club della Ekstraklasa, la massima serie della Polonia – con la formula del prestito sino a giugno 2021. Termine entro cui il Pordenone potrà esercitare l’opzione di riscatto. Centravanti mancino di notevole struttura fisica, MUSIOLIK ha buona tecnica, grande potenza e progressione. Un giocatore completo che aumenta le soluzioni offensive della squadra NEROVERDE. L’attaccante con i suoi gol (13 reti nell’ultimo biennio) e un costante lavoro per la squadra ha contribuito alla conquista della Ekstraklasa nella stagione 2018/19 (vinta la Pierwsza Liga), massima categoria poi mantenuta brillantemente nella scorsa annata. Powered ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Sebastian. Il calciatore, classe ’96, arriva dal Rakow Czestochowa – club della Ekstraklasa, la massima serie della Polonia – con la formula del prestito sino a giugno 2021. Termine entro cui il Pordenone potrà esercitare l’opzione di riscatto. Centravanti mancino di notevole struttura fisica,ha buona tecnica, grande potenza e progressione. Un giocatore completo che aumenta le soluzioni offensive della squadra. L’attaccante con i suoi gol (13 reti nell’ultimo biennio) e un costante lavoro per la squadra ha contribuito alla conquista della Ekstraklasa nella stagione 2018/19 (vinta la Pierwsza Liga), massima categoria poi mantenuta brillantemente nella scorsa annata. Powered ...

PordenoneCalcio : ????M?U??S????I?O??L????I?K?? Un gigante polacco per completare l'attacco ???? Protagonista nell'ultimo biennio con il… - biondo_84 : RT @PordenoneCalcio: ????M?U??S????I?O??L????I?K?? Un gigante polacco per completare l'attacco ???? Protagonista nell'ultimo biennio con il @Rakow19… - MarcoR222 : RT @PordenoneCalcio: ????M?U??S????I?O??L????I?K?? Un gigante polacco per completare l'attacco ???? Protagonista nell'ultimo biennio con il @Rakow19… - dweberINN : RT @PordenoneCalcio: ????M?U??S????I?O??L????I?K?? Un gigante polacco per completare l'attacco ???? Protagonista nell'ultimo biennio con il @Rakow19… - mm_michalak : RT @PordenoneCalcio: ????M?U??S????I?O??L????I?K?? Un gigante polacco per completare l'attacco ???? Protagonista nell'ultimo biennio con il @Rakow19… -

Ultime Notizie dalla rete : GIGANTE POLACCO Calciomercato Roma, Milik: l’ultima offerta al Napoli CalcioToday.it Milik cerca la giusta via: il Tottenham illumina Napoli?

Ariek Milik e la parabola infinita di un mercato che non vuole dare ragione all'attaccante polacco, o quasi. L'arrivo di Morata alla Juventus ha di fatto ...

Ariek Milik e la parabola infinita di un mercato che non vuole dare ragione all'attaccante polacco, o quasi. L'arrivo di Morata alla Juventus ha di fatto ...