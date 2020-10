Grande Fratello, Pasquale Laricchia contro Victoria Pennington: 'Ti picchiavo? Menti, ho le prove!' (Di giovedì 1 ottobre 2020) contro la sua ex , con cui ha partecipato insieme alla terza edizione del Grande Fratello. Victoria , ma lui è pronto a risponde: 'Mi preme difendermi dalle sue false accuse che infangano il mio nome' ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020)la sua ex , con cui ha partecipato insieme alla terza edizione del, ma lui è pronto a risponde: 'Mi preme difendermi dalle sue false accuse che infangano il mio nome' ...

stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : Abbiamo ascoltato la storia di Denis, uguale a quella di tanti ragazzi e ragazze. Online e offline. Grande Fratello… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck shock: 'Elisabetta e Pierpaolo hanno dovuto creare la storia, è lavoro' - infoitcultura : Benedetta Rossi al Grande Fratello Vip | La cuoca non ha alcun dubbio -