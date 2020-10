Come disinfettare lo smartphone e pulirlo senza arrecare danni (Di giovedì 1 ottobre 2020) Gli smartphone sono sporchi e andrebbero puliti con regolarità, ma in quanti lo fanno? E poi, la pulizia fino a che punto pulisce realmente?Con la pandemia globale la pulizia dei nostri gadget deve essere ancora più profonda ed eliminare non solo la sporcizia, ma anche batteri e virus.Gli studi che hanno dimostrato quanto sia sporco un telefono cellulare sono molteplici, dallo studio del 2011 condotto da ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine che ha trovato materia fecale su uno smartphone ogni sei, all’ultimo dell’Università dell’Arizona che ha rilevato che la scrivania tipica di un lavoratore, dove lo smartphone staziona per circa 40 ore alla settimana, ha centinaia di volte più batteri per pollice quadrato rispetto al sedile del water ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Glisono sporchi e andrebbero puliti con regolarità, ma in quanti lo fanno? E poi, la pulizia fino a che punto pulisce realmente?Con la pandemia globale la pulizia dei nostri gadget deve essere ancora più profonda ed eliminare non solo la sporcizia, ma anche batteri e virus.Gli studi che hanno dimostrato quanto sia sporco un telefono cellulare sono molteplici, dallo studio del 2011 condotto da ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine che ha trovato materia fecale su unoogni sei, all’ultimo dell’Università dell’Arizona che ha rilevato che la scrivania tipica di un lavoratore, dove lostaziona per circa 40 ore alla settimana, ha centinaia di volte più batteri per pollice quadrato rispetto al sedile del water ...

