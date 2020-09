Perché non arriva la Cassa integrazione: i ritardi di governo e Inps (Di mercoledì 30 settembre 2020) Perché non arriva la Cassa integrazione? Tra passi falsi del governo e difficoltà dell’Inps a gestire una mole di lavoro senza precedenti (11 milioni di prestazioni in 5 mesi) sono ancora tantissimi i lavoratori che attendono la Cassa integrazione per i mesi estivi e non solo. I lavoratori in attesa di arretrati dalla Cassa integrazione potrebbero essere … L'articolo Perché non arriva la Cassa integrazione: i ritardi di governo e Inps è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Perché nonla? Tra passi falsi dele difficoltà dell’a gestire una mole di lavoro senza precedenti (11 milioni di prestazioni in 5 mesi) sono ancora tantissimi i lavoratori che attendono laper i mesi estivi e non solo. I lavoratori in attesa di arretrati dallapotrebbero essere … L'articolo Perché nonla: idiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

