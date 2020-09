Nissan - Avviata la riorganizzazione delle attività su scala globale

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 settembre 2020)ridisegna la geopoliticasue attività. Nellambito del piano industriale Next, che ha avviato profonde trasformazioni in seno alla Casa di Yokohama con un ridimensionamento del portfolio prodotti e dei presidi industriali, è stata infatti sancita anche una razionalizzazione della presenza geografica: da sette scendono a quattro le regioni di riferimento per il mercato del costruttore giapponese: Giappone e Sud-Est asiatico (Asean), America, Cina e la neonata Ameio, composta da Africa, Medio Oriente, India, Europa (Russia compresa) e Oceania.De Ficchy al timone. Questultima conta oltre 140 mercati e raggruppa 45 modelli in vendita. I cambiamenti organizzativi saranno in vigore dall1 ottobre; alcune funzioni, come quelle di marketing e vendita, continueranno a concentrarsi su aree geografiche specifiche. A guidare la nuova ...