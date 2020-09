Nainggolan Cagliari | si chiude già domani? Cifre e dettagli dell’affare

Leggi su calcionews24

Secondo La Gazzetta dello Sporte Inter potrebbero trovare l'accordo a breve per il trasferimento di RadjaRadjagià dapotrebbe diventare un nuovo calciatore del. Secondo La Gazzetta dello Sport la trattativa tra l'Inter e i sardi è ben avviata e dovrebbersi con il pagamento di circa 12 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo più un paio di giovani (il regista del 2000 Riccardo Ladinetti e il centrocampista di talento Roberto Biancu, pure lui del 2000). Decisiva la volontà del calciatore, che non vede l'ora di tornare nella sua amata Sardegna. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.