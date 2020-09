Massimo Bossetti | un colpo impossibile da accettare | cosa è successo

(Di mercoledì 30 settembre 2020)è stato condannato all’ergastolo per il delitto di Yara Gambirasio ed è attualmente recluso nel carcere di Bollate. A circa 10 anni dalla chiusura del caso, con la condanna definitiva decretata dalla Corte di Cassazione il 12 ottobre 2018, la scorsa estate, il muratore di Mapello aveva chiesto la revisione della sentenza. L’istanza è stata respinta, macontinua a professarsi innocente dal carcere attraverso lettere e dichiarazioni a mezzo stampa. L’ultima era stata affidata alle pagine del quotidiano Libero: ”Voglio avere giustizia, ma la Corte d’assise mi impedisce di provare che il Dna sul corpo di Yara non è mio – aveva scritto lo scorso giugno – Nessuno può capire davvero quanto sia dura sia fisicamente che psicologicamente”. ...

Omicidio Yara Gambirasio, torna a parlare la sorella dell'assassino, in carcere dal 2018: "Voglio lasciarmi il passato alle spalle".Omicidio Yara Gambirasio, la sorella di Massimo Bossetti: "Cambierò cognome, dopo quello che è successo per me è un macigno".