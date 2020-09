Finge manutenzione e percepisce il compenso illecitamente | denunciato 50enne

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCalabritto (Av) – I Carabinieri della Stazione di Calabritto hannounritenuto responsabile dei reati di “Truffa”, “Falsità materiale commessa da privato” e “Trattamento illecito dei dati personali”. L’indagine prende spunto dalla denuncia presentata dalla titolare di un esercizio commerciale di Calabritto che, contattata la società fornitrice del servizio internet, lamentava problemi di connessione. Con la bolletta successiva, la richiedente si vedeva addebitate le spese per una riparazione in realtà mai eseguita. L’attività svolta dai Carabinieri ha permesso di risalire all’identità del tecnico incaricato dalla società il quale sulla scheda d’intervento attestava falsamente di essersi recato ...

