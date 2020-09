“Elisabetta Gregoraci…” Fulvio Abbate senza pietà dopo l’uscita dal GF Vip Ci va pesante su di lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il primo protagonista del ‘GF Vip’ ad abbandonare il programma è stato lo scrittore. Una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia ha deciso di vuotare il sacco e di scagliarsi contro diversi suoi ex coinquilini. Le sue parole sono state davvero molto dure e fanno capire che non c’è stata armonia nel loro rapporto. La sua intervista è stata rilasciata a ‘Un giorno speciale’, la trasmissione condotta da Francesco Vergovich su Radio Radio. Nel mirino sia donne che uomini. A proposito di Maria Teresa Ruta ha affermato: “La Ruta è insostenibile. Lei si sveglia e inizia a ballare per mostrarsi. Gli altri pensavano che fosse scombiccherata, invece è una strategia precisa per farsi poi votare dai semplici, che la trovano carina”. Sulla donna e sulla figlia ...