Catalfo difende Reddito Cittadinanza

(Teleborsa) – "Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie al Reddito di Cittadinanza. Donne e uomini – dal Nord al Sud Italia – per i quali adesso è possibile qualcosa che prima era impossibile: mettere un pasto caldo a tavola, pagare le bollette, comprare degli occhiali nuovi per i propri figli". Lo scrive in un lungo post su Facebook il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Come MoVimento 5 Stelle – prosegue- dobbiamo essere orgogliosi di questa riforma, da noi introdotta dopo anni di battaglie contro tutto e contro tutti. Grazie a noi e ai cittadini che ci hanno sostenuto in questi anni, oggi questa misura è realtà e, come dimostra l'aumento del 20% nei primi otto mesi del 2020 del numero di percettori (da 2,562 milioni a 3,081 milioni), sta ...

