Zaia presenta al leader la sua squadra. Salvini: "I miei rapporti con Zaia? Sento più lui che mia madre"

"Il governatore ha le idee chiare e sa che cosa deve fare per i prossimi cinque anni: i veneti possono dormire sonni tranquilli". Così inciampando – bonariamente – nell'autocitazione, attraverso una conferenza stampa, il ri-eletto governatore Luca Zaia, presentando la sua 'squadra'. Per l'occasione accanto al presidente veneto, un raggiante Matteo Salvini: "Questa mattina – annuncia infatti Zaia – abbiamo presentato a Matteo, con orgoglio, la squadra di consiglieri, che è la più folta a livello nazionale. Abbiamo una grande responsabilità per i prossimi cinque anni, ma anche idee chiare, progetti concreti per il futuro del Veneto".

