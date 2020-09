Sanremo 2021 senza restrizioni? L’annuncio Rai che fa discutere | “Consentire l’afflusso normale”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 29 settembre 2020) Non ci sono pressoché dubbi:si farà, nelle modalità solite, con appena un mese di slittamento, puramente precauzionale, rispetto alla scaletta storica del Festival. Anziché inizio febbraio, le date per il momento scelte vedono il ritorno di Amadeus e Fiorello in scena tra il 2 e il 6 marzo; a meno di peggioramenti improvvisi della situazione sanitaria internazionale, al momento fortunatamente da escludere, tutto andrà in onda secondo i piani. L’appuntamento è il più importante dell’anno in termini economici per la televisione italiana, e rinunciarvi era semplicemente impensabile. Resta invece da valutare come venire incontro alleper quanto riguarda la gestione dell’Ariston. In questo senso, il presidente Rai Marcello Foa ha le idee ...