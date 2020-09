Pericolo assembramenti a Foggia: dopo la stretta sulla 'movida', controlli in cicchetterie e locali di piazza Mercato (Di martedì 29 settembre 2020) Giovani ammassati e senza mascherina in via Dante: la 'movida' è un problema per Foggia 26 settembre 2020 Pericolo assembramenti a Foggia. dopo la stretta sulla 'movida', controlli anti-Covid anche ... Leggi su foggiatoday (Di martedì 29 settembre 2020) Giovani ammassati e senza mascherina in via Dante: la '' è un problema per26 settembre 2020la',anti-Covid anche ...

Partenopeo78 : @RaiolaFeli @VincenzoDeLuca Che purtroppo i 20000 cristiani non puoi tenerli sottocontrollo, e dato che il cristian… - CanettiQueen : @MarcoSnaaaa Perché se lo tolgono è solo per far lavorare tavole calde e ristoranti, sprezzanti del pericolo degli assembramenti - AdrianaSpappa : RT @DalpianoFabiola: È un lapsus ! Voleva dire che chi tocca il denaro si contagia . Meglio maneggiarlo in pochi. Evitare assembramenti p… - DalpianoFabiola : È un lapsus ! Voleva dire che chi tocca il denaro si contagia . Meglio maneggiarlo in pochi. Evitare assembrament… - marisaLaDestra : #IlTempo Vicedir.@Storace #Migranti,il #Tar boccia l'ordinanza del pres.@Musumeci_Staff #Musumeci.Lui attacca:… -

Ultime Notizie dalla rete : Pericolo assembramenti Pericolo assembramenti a Foggia: dopo la stretta sulla 'movida', controlli in cicchetterie e locali di piazza Mercato FoggiaToday Coronavirus, impennata di contagi a Orune: il numero dei positivi sale a 109

Il sindaco Deiana: “Indossate le mascherine, lavatevi spesso le mani e evitate gli assembramenti; dobbiamo aumentare il livello di consapevolezza nei confronti di questo pericoloso fenomeno e comprend ...

Coronavirus: Fauci, 'c'è pericolo di seconda ondata ancora più grave' (2)

(Adnkronos) – In collegamento dagli Stati Uniti tratteggia un quadro dell'emergenza coronavirus nel mondo, con le vittime che toccano quota un milione, e ricorda come il controllo dei focolai sia lega ...

Il sindaco Deiana: “Indossate le mascherine, lavatevi spesso le mani e evitate gli assembramenti; dobbiamo aumentare il livello di consapevolezza nei confronti di questo pericoloso fenomeno e comprend ...(Adnkronos) – In collegamento dagli Stati Uniti tratteggia un quadro dell'emergenza coronavirus nel mondo, con le vittime che toccano quota un milione, e ricorda come il controllo dei focolai sia lega ...