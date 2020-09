Manchester United, il Leeds vuole James ma prima deve arrivare Sancho (Di martedì 29 settembre 2020) Il Leeds avrebbe messo gli occhi su James, ma il Manchester United aspetta Sancho Il Leeds di Bielsa sta sorprendendo in questo inizio di Premier League, ma non vuole fermarsi e per continuare in questa scalata è intenzionato a operare ancora sul mercato. Come il riporta il Sun, i Whites avrebbero messo gli occhi su Daniel James del Manchester United. I Red Devils non ritengono il gallese incedibile, ma prima di potersene privare la squadra di Solskjaer dovrebbe chiudere l’acquisto di Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Ilavrebbe messo gli occhi su, ma ilaspettaIldi Bielsa sta sorprendendo in questo inizio di Premier League, ma nonfermarsi e per continuare in questa scalata è intenzionato a operare ancora sul mercato. Come il riporta il Sun, i Whites avrebbero messo gli occhi su Danieldel. I Red Devils non ritengono il gallese incedibile, madi potersene privare la squadra di Solskjaer dovrebbe chiudere l’acquisto di Jadondal Borussia Dortmund. Leggi su Calcionews24.com

