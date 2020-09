Fortnite: la causa tra Epic e Apple si protrae fino al 2021 (Di martedì 29 settembre 2020) Nessuna risoluzione in vista per la diatriba forense di Fortnite: Apple ed Epic resteranno ferme in tribunale almeno fino a luglio 2021 La schermaglia forense tra Apple ed Epic si protrarrà ben più delle poche “stagioni” di Fortnite che i giocatori avevano messo in conto di perdere. La procuratrice Yvonne Gonzales Rogers non ha espresso un verdetto sull’ordinanza restrittiva richiesta da Epic Games. Con tale ordinanza Apple sarebbe stata obbligata a rimettere il gioco su App Store. La Rogers ha invece ritenuto più opportuno sottoporre il caso a una giuria, posticipando il processo al luglio del 2021 come minimo. La procuratrice definisce questa ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 settembre 2020) Nessuna risoluzione in vista per la diatriba forense diedresteranno ferme in tribunale almenoa luglioLa schermaglia forense traedsi protrarrà ben più delle poche “stagioni” diche i giocatori avevano messo in conto di perdere. La procuratrice Yvonne Gonzales Rogers non ha espresso un verdetto sull’ordinanza restrittiva richiesta daGames. Con tale ordinanzasarebbe stata obbligata a rimettere il gioco su App Store. La Rogers ha invece ritenuto più opportuno sottoporre il caso a una giuria, posticipando il processo al luglio delcome minimo. La procuratrice definisce questa ...

