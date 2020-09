Focolaio al Genoa, Sileri: “Gli abbracci e le esultanze in campo dovrebbero essere vietati” (Di martedì 29 settembre 2020) “Gli abbracci e l’esultanza in campo dovrebbero essere vietati”. Parola del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 per commentare il Focolaio di coronavirus che ha colpito la squadra del Genoa, con 14 positivi tra calciatori e staff. “Stop al campionato? Non siamo ancora in queste condizioni”, ha spiegato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Preoccupa però quale potrebbe essere la situazione del Napoli, che contro il Genoa ha giocato (e vinto 6 a 0) domenica. Il rischio è che possano esserci nuovi contagi tra i partenopei. “Se ci fossero altri casi nel Napoli io, da medico e non da viceministro, direi che la cosa migliore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “Glie l’esultanza invietati”. Parola del viceministro della Salute, Pierpaolo, intervenuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 per commentare ildi coronavirus che ha colpito la squadra del, con 14 positivi tra calciatori e staff. “Stop al campionato? Non siamo ancora in queste condizioni”, ha spiegato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. Preoccupa però quale potrebbela situazione del Napoli, che contro ilha giocato (e vinto 6 a 0) domenica. Il rischio è che possano esserci nuovi contagi tra i partenopei. “Se ci fossero altri casi nel Napoli io, da medico e non da viceministro, direi che la cosa migliore ...

